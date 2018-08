Tula Rodríguez decidió retomar su rol como conductora en En Boca de Todos y, tal y como lo anunció, regresó al programa este martes 28 de agosto. La esposa de Javier Carmona fue recibida con mucho cariño por sus compañeros tras su larga ausencia.

Como se sabe, Javier Carmona sufrió un ataque cardíaco hace dos semanas y fue intervenido hasta en dos oportunidades en el Instituto Nacional Cardiovascular. En conversación con el programa En Boca de Todos un día antes de su regreso, Tula Rodríguez indicó que la situación de su esposo aún es crítica.

Sin embargo, Tula Rodríguez no puede detenerse y por eso optó por regresar a la TV pues ahora ella es la cabeza de familia, hasta la recuperación de Javier Carmona. Maju Mantilla la recibió con un fuerte abrazo en el set.

"Nos hemos abrazado detrás de cámara, quiero decirle a la gente que gracias. Estoy feliz y un poco nerviosa. Es normal creo, soy humana. Yo estoy aquí para entretenerlos. Por supuesto agradezco las muestras de apoyo que me han dado este tiempo. Mi función tiene que continuar más allá de cualquier problema", declaró Tula Rodríguez en En Boca de Todos.

La conductora también agradeció a su familia por brindarle su apoyo durante todo este momento. Tula Rodríguez no quiso dejar pasar por alto la gran ayuda que la familia de Javier Carmona le ha brindado tras el paro cardíaco de su esposo.

"Obviamente me encantaría que la situación sea diferente, pero bueno, donde quiera que esté toda la gente que me ha mandado todas las buenas vibras, les doy las gracias. A mi familia que me ha apoyado y que no me ha dejado sola. A la familia de mi esposo que es mi familia también. Ahora ustedes están allá porque yo estoy aquí y están acompañando a Javier", declaró Tula Rodríguez.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.