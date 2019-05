Así repartirían los hijos de Javier Carmona el dinero de su padre, según documento

Después que se conociera que Lucas Carmona, uno de los hijos de Javier Carmona, asistió el último jueves por la mañana al Primer Juzgado Especializado de Familia, junto a su abogada Martha Ñahuis, para solicitar salvaguardar los bienes de su progenitor tras el proceso judicial que ha entablado Tula Rodríguez, el programa de Magaly Medina difundió un documento donde explican cómo los hijos del ex productor repartirían el dinero de su padre, quien se encuentra impedido de hacerlo por un tema de salud que lo tiene postrado en cama.

En el documento-difundido por el programa de Magaly Medina-, los hijos de Javier Carmona indicaron que tienen temor en cómo administre Tula Rodríguez los bienes de su progenitor.

El documento que mostró el programa de Magaly Medina sostiene que los hijos de Javier Carmona tienen planeado vender una propiedad su padre para solventar los gastos médicos, así como la manutención de su hermana menor, hija de Tula Rodríguez.



Esta vivienda que pertenece a Javier Carmona tiene más de 2 mil 500 metros cuadrados, ubicado en una zona exclusiva de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.



"Invertir en un fondo de inversiones que genera una renta mensual, y que solo de la renta generada de dicha inversión se destine en un 75% a todos aquellos gastos en la inversión de la salud y tratamiento de mi señor padre, y un 25% mensual para mi hermana, a fin de que no se encuentre desprotegida en su manutención", dicta el documento que presentaron los hijos de Javier Carmona a las autoridades.



Para un abogado-consultado por el programa de Magaly Medina- los hijos de Javier Carmona tienen buena voluntad para "conciliar" por su hermana menor, hija del ex productor y Tula Rodríguez.



Por ahora solo se sabe que Tula Rodríguez se quedaría con el auto Porsche, mientras Lucas Carmona continuaría con la camioneta Mitsubishi.



Tula Rodríguezhabía interpuesto una demanda para que inicie un proceso de interdicción. Es decir, para declarar a Javier Carmona incapaz de tomar decisiones porque no tiene capacidad de discernimiento, sin embargo, los hijos están desacuerdo con esa decisión.