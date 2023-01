Tula Rodríguez anunció en sus redes sociales que la próxima semana volverá a trabajar; sin embargo, se desconoce si se refiere al próximo proyecto de Pro TV que reemplazará a “En boca de todos”.

“Quería decirles que ya los extraño, creo que ya me toca empezar a chambear, si Dios quiere ya arranco la próxima semana, ya les voy a ir contando, es algo tranqui, igual nos vamos a seguir viendo” , se le escucha decir al inicio del video.

“Por eso es que ando haciendo una depuración completa de mi casa porque sí, pues, porque hay que cambiar, este 2023 quiero estar más tranquila, más calma, con horarios más establecidos, mi casa me necesita, Valentina me necesita más tiempo aun porque está en la etapa adolescente, que es la más complicada”, comentó.

En otro momento, la también influencer explicó que, si bien está feliz por retornar a trabajar, su prioridad seguirá siendo darle tiempo a su hija.

“Así es que creo que este año vamos a elegir trabajos donde obviamente me convengan, pero que la prioridad sea siempre, como siempre, mi familia , pero el tiempo también es importante y calidad de tiempo, ustedes saben que yo soy mamá 100%, rájenme, critiquenme todo lo que quieran, pero de mamá ando pendiente y detrás de mi hija porque esa es mi misión ahora en la vida, ¿el amor? No sé”, explicó.

Tula Rodríguez y su hija recuerdan a Javier Carmona en su viaje a Disney

Tula Rodríguez y su hija Valentina se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en Orlando, Florida, Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión mostró fotos y videos de lo que fue su visita a los parques de Walt Disney World.

“En Disney, pero muriéndonos de frío. En camino al parque nos hemos tenido que comprar ropa invernal porque no saben el frío que hay, ahí les voy a ir contando. Yo me vine a Estados Unidos en short, en falda, en tops, miren... zapatillas, todo me he tenido que comprar. Qué terrible el frío que está haciendo aquí, pero bueno, que nada nos pare nuestro día”, contó en un inicio Tula Rodríguez.

“Ya llegamos, ya vamos a entrar, un familiar va a alquilar una sillita para su hija, estamos esperando. Hay solcito, pero hace frío, pensamos que la temperatura iba a estar, por lo menos estar un poquito más baja, pero estamos bien”, acotó.

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando recordaron que su primera visita a este lugar fue al lado del exgerente de televisión, Javier Carmona. “Estábamos recordando algunas fotos que hemos venido acá con tu papá ¿no? Lindas, ella chiquitita, así que ahí les voy a mostrar el antes y por supuesto el ahora... vengo con esta princesita, pero con papá en el corazón, obviamente”, comentó.

