Tula Rodríguez sorprendió en sus redes sociales al revelar que sus salones de belleza que inauguró años atrás junto a sus hermanas ya no funcionan. La conductora de ‘En Boca de Todos’ confesó que cerró todos los locales y ahora debe pagar por sus propios servicios de manicure y más.

La exesposa del fallecido Javier Carmona decidió responde a sus seguidores que le preguntaban por la situación de ‘Tula Spa’. Sin embargo, grande fue la sorpresa por la confesión.

“ Para todos los que me han preguntado, ‘¿Tula y tu spa?’ Ya no tengo spa, hace años . Ahora mis hermanas tienen sus negocios cada una”, dijo brevemente.

Además, Tula Rodríguez ironizó con la pregunta y admitió que ahora debe pagar por lo que se hace en las peluquerías. “Ahora tengo que pagar por mis servicios. Spa, ya no tengo”, acotó en Instagram pidiendo recomendaciones de lugares.

“ Chicas guapas, recomiéndenme un lugar que me hagan masajes relajantes, pero así buenazos. Y si son cieguitos, mejor. De verdad, quiero probar esas manos maravillosas. Necesito para todo el cuerpo”, puntualizó.

Tula asegura que paga por sus servicios.

TULA Y LA HERENCIA DE JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez pensaba que la polémica relación que vivió con Javier Carmona había quedado en el pasado, sin embargo, no es así. La conductora de ‘En Boca de Todos’ viene enfrentándose a sus hijastros por la herencia que dejó el entonces gerente al partir a la eternidad tras dos años de estar en estado vegetal.

A través de un comunicado enviado al programa de Magaly Medina, los hijos de Carmona acusaron a la conductora de dilatar los trámites para disponer de algunos bienes.

“ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad , sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos. Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada”, indica el documento, leído por Medina.