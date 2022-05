Tula Rodríguez se dirigió a Magaly Medina durante su programa en vivo en ‘En Boca de Todos’ para pedirle que no dé pantalla a la primera esposa de Javier Carmona, Paola Bisso, quien la acusa de querer quedarse con el 50% de la herencia del fallecido gerente de televisión.

“ Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza , porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija lo voy a hacer, Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija . Ella ya tiene 13 años y está en la edad más complicada donde tiene todas sus emociones hoy alteradas, no tienes idea de cómo me ha costado trabajar para que ella esté bien”, dijo .

Con la voz entrecortada y en medio del llanto, la exvedette aseguró que su hija sigue siendo menor de edad y continúa viéndose afectada porque “ella también perdió a un papá”.

“ Tenemos que ser conscientes a quien le estamos dando pantalla para que hable así, si tienen la moral real para hablar así . Hoy Valentina no está pasando por un buen momento, no me queda de otra que decirte que te amo, que esta es una piedra más en el camino, tú y yo sabemos la verdad, las dos nos unimos para sumar fuerzas”, agregó.

TULA ACEPTA QUE CARMONA ESTUVO EN CASA DE REPOSO

En otro momento de su pronunciamiento, Tula Rodríguez aceptó que su esposo Javier Carmona fue enviado a un centro de reposo por su estado vegetal, pero aseguró que fue acordado con toda la familia. Además, aclaró que siempre estuvo a su lado visitándolo.

“ Después con decisión de la familia lo pusimos en un centro donde estuvo cuidado de una manera espectacular , cuando vino pandemia decidimos traerlo a mi casa para poder cuidarlo, para tenerlo conmigo, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba . Tuve que contratar a alguien para que me pueda ayudar porque él tenía necesidades muy altas, cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañé hasta su último suspiro ”, agregó.