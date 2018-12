Tula Rodríguez sobre el estado de salud de Javier Carmona: "Estoy a su lado, amándolo y queriéndolo"

“Estoy a su lado, amándolo y queriéndolo”, expresó con la voz entrecortada y los ojos llorosos la conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, quien se pronunció sobre el delicado estado de salud de su esposo Javier Carmona.



“Dios permita que todo pase pronto, lo mejor que me dio mi esposo es nuestra niña, quien tiene tantas cosas de él. Es hermoso lo que hemos vivido y lo que vivimos ahora también, porque estoy a su lado... amándolo y queriéndolo. Cuando uno se casa, dice en la abundancia, la adversidad, enfermedad y hasta que la muerte nos separe”, sostuvo Tula Rodríguez, quien ayer por la mañana acudió a votar junto a su pequeña Valentina y su padre.



Día a día demuestras que eres una mujer fuerte, porque debe ser complicado dar la cara todos los días en pantallas...

Es bien duro, una tiene que continuar trabajando y eso no significa que no haya dolor. Estoy supersensible, si no tuviera mi hija, otra sería la historia.



¿Qué te deja el 2018?

Ha sido un año hermoso y complicado. Marcó mi vida en todo aspecto, porque volví a la conducción, entré a la etapa de los 40 y por el tema familiar que ya todos saben. El 2018 me ha dado una remecida fortísima.



Hay que tener fe y confiar en que todo saldrá bien...

Sí. La vida me ha enseñado que un día lo tienes todo y al día siguiente no tienes nada. El tema material es lo que menos me interesa, quizá antes me preocupaba, pero cuando uno se va de este mundo solo se queda con los recuerdos, lo vivido y lo que amó.