Tula Rodríguez sobre salud de Javier Carmona: "A veces me quiebro, pero le pido a Dios que todo pase pronto"

Tula Rodríguez dijo que regresa recargada a la conducción de ‘En boca de todos’ y está agradecida por tener trabajo, porque le permite sostener a su familia.



“El lunes somos. Regresamos a nuestro horario habitual y con los mismos conductores, porque lo que funciona no se cambia”, afirmó Tula Rodríguez.



Van a competir directamente con ‘Peluchín’ y Gigi y su programa ‘Válgame Dios’...

Nosotros trabajamos tranquilos. La competencia se respeta y deseamos que les vaya bien. Esperamos que los televidentes nos sigan apoyando como el año pasado. Confiamos en que este 2019 nos irá mejor.



¿Y habrá ‘jales’?

Ah, eso tienen que verlo el lunes.



¿Y volverás a actuar este año?

Me encantaría, pero no podría estar para mi esposo e hija, que tanto me necesita.



Ahorita estás disfrutando de las vacaciones con tu hija Valentina.

Ando entre mi esposo, Valentina, la playa, mis papás... dos días me desconecto para estar con mi Vale para apoyarla, ella está triste, sensible, pero aquí está su madre para sostenerla.



¿Y a ti te sostiene Dios?

Amén. A veces me quiebro, pero le pido a Dios que todo pase pronto. Él tiene sus tiempos perfectos.



¿Trabajar también te recarga de energías?

Sí, claro, ahora soy yo la que sostiene todo. Gracias a Dios tengo trabajo y siempre estoy pendiente de mi esposo y de Valentina.



¿Los hijos de Javier también te apoyan?

Sí, ellos siempre están con su papá.