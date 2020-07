Tula Rodríguez se emocionó cuando Christian Yaipén del Grupo 5 le cantó un extracto del tema ‘Que levante la mano’, el mismo que es todo un himno del romance con su esposo Javier Carmona, quien actualmente se encuentra delicado de salud.

Fue en una entrevista en vivo para En Boca de Todos, que el líder de la agrupación norteña Grupo 5, Elmer Yaipén, le cantó parte de su famoso tema ‘Que levante la mano’. Tula Rodríguez, que se emocionó y estuvo a punto de derramar unas lágrimas.

“Esa canción es hermosa, gracias Christian. De verdad yo estoy para divertir a la gente, no quiero estar llorando ni mucho menos. Gracias Christian, me encantó, me encantó”, dijo visiblemente emocionada Tula Rodríguez, quien un día antes estuvo de cumpleaños.

Recordemos que el tema ‘Que levante la mano’ fue el mismo que inició el romance entre la conocida conductora y su esposo el gerente de televisión Javier Carmona, quien actualmente se encuentra en estado vegetativo y todos esperan su pronta recuperación.

TULA RECORDÓ A SU ESPOSO EN INSTAGRAM

Hace solo unos días, Tula Rodríguez compartió tres fotografías al lado de su esposo en su cuenta de Instagram, acompañadas de fragmentos de emotivas canciones.

Esta no es la primera vez que Tula se emociona al escuchar ‘Que levante la mano'. En el 2019 se vio muy afectada, al escuchar el tema. “Es una canción que significó mucho con mi compañero de vida, mi esposo, perdónenme”, manifestó en aquella ocasión.

Tula Rodríguez se emocionó al escuchar Que levante la mano. (En boca de todos/ América)

