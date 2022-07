QUÉ ROCHE. Tras presentar una entrevista de Cindy Merino a Erick Osores, la conductora de ‘En Boca de Todas’, Tula Rodríguez se puso nerviosa cuando el presentador Ricardo Rondón le recordó su romance con el periodista deportivo.

“ ¿Por qué me preguntas a mí? Bueno, Erick Osores tiene derecho a estar de estar invitado en el programa y si él es un león, tigre, lo que fuera, él sabrá pues”, respondió entre risas Tula Rodríguez sobre la presencia del comentarista en el canal de YouTube de la modelo.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí, pues Rondón insistió diciéndole “Yo no sé quién está más nerviosa, Tula o Erick” e inmediatamente la conductora se molestó EN VIVO.

“Yo qué tengo que ver, acláralo, cuál es tu chiste. Me pareció una entrevista que me causó risas, divertida, saluda a mi hija que te está mirando. No me gusta, vamos a calmarnos un poquito, lo que pasa es que me pongo así porque como hace tiempo él fue mi enamorado , seguramente por ahí viene la pregunta, me da risa verlo en una faceta que no conocía”, puntualizó.

Tula Rodríguez se molestó cuando le recordaron romance con Erick Osores: "¿Cuál es el chiste?"

TULA ELOGIA A ERICK OSORES

Sin embargo, segundos después, Tula Rodríguez tuvo emotivas palabras hacia Erick Osores al recordarlo como gran profesional y buen amigo.

“Fue mi enamorado hace años. Siempre ha sido super divertido, es un gran profesional y espectacular amigo ahora , buen chico, super talentoso, un gran periodista, gran papá, que le vaya espectacular”, remarcó.

