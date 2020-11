La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se pronunció, a través de su cuenta en Instagram, en contra de toda forma de discriminación y exhortó a sus seguidores a ser respetuosos y dar lo mejor de sí.

Pese a que no lo mencionó, su mensaje tendría relación a un reciente caso de discriminación que se viralizó en redes sociales y que fue un tema que se tocó en su programa en América TV.

Se trata de un joven venezolano repartidor de Rappi, que difundió un video donde se ve que fue agredido verbalmente de forma furibunda por un peruano cuando le entregaba su pedido.

“Por un Perú́ sin discriminación porque todos somos iguales. No permitamos el racismo, ni el clasismo en nuestro día a día. No permitamos que una persona sea discriminada por su condición física, por su nacionalidad y/o por ninguna razón. Respeta para que te respeten, no seamos cómplices y no lo permitamos. Cada quien da lo que tiene en su corazón, cuida siempre lo que entregas!”, escribió la conductora de televisión.

De inmediato, sus seguidores respaldaron sus palabras. “‘Hermosa Tulita gracias yo como venezolana te doy las gracias por esas hermosas palabras no todos somos malos como decimos los venezolanos los buenos somos más’, ‘Y cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos’, ‘Así es cada quien da lo que tiene en su corazón’, ‘Eres grande @tulaperu así es todos tenemos igualdad de derecho, como venezolana no me hace menos ni más que nadie, gracias por ese mensaje. Dios te bendiga GRACIAS PERÚ'”.

Tula Rodríguez víctima de discriminación

El 2018 Tula Rodríguez fue víctima de un tuit racista, pero ella se defendió aclarando que se siente orgullosa de ser chola.

“A mí me da risa en realidad. Nunca faltan los desadaptados, pero este es el mundo real… Siempre viví orgullosa de mi color y de ser chola, de mis raíces... porque soy una chola rica y sabrosa”, señaló al diario Trome en esa oportunidad.