Tula Rodríguez y Carloncho se presentaron este jueves 9 de marzo en el set de “Mande quien mande” para enfrentarse en una divertida secuencia; sin embargo, la exvedette terminó dejando en shock a María Pía Copello y ‘La Carlota’ al revelar el método que usaba su mamá para quitarle los piojos en su infancia.

El inesperado comentario de la también actriz vino después de que María Pía lanzara la siguiente pregunta: “Que levante la mano el que usaba kerosene en la cabeza para matar piojitos?”.

Tula Rodríguez cuenta que tenía piojos

Entre risas y un poco avergonzada, Tula levantó la mano y confesó que de niña tenía muchos piojos. “He sido piojicita, miren quien no ha tenido piojos. A todas nos ha pasado, quien no ha tenido piojos no ha vivido”, resaltó en un inicio intentando justificarse.

María le pidió que contará más sobre su experiencia. Ante ello, Rodríguez terminó contando el procedimiento que usaba su madre. “Es que yo era súper piojosa, y mi pobre madre era una cosa que no sabía cómo sacarlo. Además, ahora los shampoo funciona, antes te echabas el (kerosene) y con el patrullero te peinabas”, recordó la exconductora de “En boca de todos”.

Por su parte, la exanimadora infantil María Pía Copello confesó que también ha tenido alguna invasión de piojos y su mamá también la ayudaba a retirarlos.

