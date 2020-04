Después de más de un mes fuera del aire, regresa a la pantalla chica ‘En boca de todos’, luego del noticiero ‘América Edición del Mediodía’, y la conductora Tula Rodríguez dijo que seguirán brindando buena información y puro entretenimiento.

“Hoy regresamos con todo. Nosotros queremos informar y entretener sin dejar el sello del programa”, afirmó Tula Rodríguez.

También tomarán todas las medidas de seguridad...

Sí, el set es súper grande. Mantendremos la distancia social y pasaremos por exámenes médicos antes de ingresar. La salud es lo primero y los protocolos de seguridad no se pueden dejar de lado.

¿Has extrañado a tu público?

Sí, pero hoy nos volvemos a ver y les aseguro que tendrán la mejor información y entretenimiento, al estilo de ‘En boca de todos’.

De otro lado, Santi Lesmes sostuvo que hoy no estará en el set, pero hará algunos enlaces con el programa.

“Regreso al programa, pero no este lunes porque vivo en Ica y la carretera está cerrada, no puedo moverme. Calculo que me podrán ver a partir de la quincena de mayo, todo depende de la cuarentena. Así que por el momento me han dicho para hacer algunos enlaces, estoy con muchas ganas de volver a la televisión y entretener a la gente”, manifestó el español.