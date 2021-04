La conductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se quejó a través de su cuenta de Instagram que sufre de insomnio tras la muerte de su madre. La actriz se animó mostrar las ojeras que tiene en su rostro por su falta de sueño.

“Sigo con las ojeras, sí pésima noche. Ahora sí aplico varios secretitos que me han enviado”, señaló este miércoles por la mañana en su red social, mientras preparaba un delicioso guiso con la receta de su madre.

Luego ya en el set de ‘En boca de todos’, también publicó un video donde se quejó porque sus ojeras eras visibles pese a la cantidad de maquillaje que llevaba puesto.

“Me han recomendado un montón de recetas caseras para conciliar al sueño, la verdad es que estoy con maquillaje, con filtro y aun así se tengo las ojeras”, dijo Rodríguez y detalló sobre los distintos consejos que le han enviado sus seguidores.

“Ya saben una pérdida no es fácil, la casa, cocinar, trabajar, lavar Valentina, todas las mujeres me entiende”, agregó la conductora con el rostro entristecido.

Rebeca Escribens a Tula: “Reconocemos su valentía”

En el bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para solidarizarse con Tula Rodríguez, quien hace una semana perdió a su madre a causa del coronavirus (COVID-19).

“El día de ayer, mi querida Tula Rodríguez regresó a ‘En boca de todos’, es una mujer fuerte definitivamente, va a tener que seguir su proceso, tratando de vivir con la ausencia de su madre”, dijo.

Tula Rodríguez agradece a sus fans por muestras de cariño

La conductora volvió este lunes a ‘En boca de todos’ tras la muerte de su madre Clara, quien falleció hace una semana víctima del COVID-19. En unos videos publicados en su historia de Instagram, la conductora contó a sus fans que volverá a estar activa en redes sociales y aprovechó para agradecer todas las muestras de afecto que le han enviado tras la pérdida de su progenitora.

“¿Cómo estamos? Nuevamente por las redes sociales después de estar una semana desconectada. Paso por aquí para agradecerte por todo el cariño bonito que me tienen, mensajes, oraciones. Gracias, de verdad, gracias... Ahora no me queda otra que honrar lo que mi mamá dijo que haga, que era seguir luchándola con todos y a continuar. Así es que te mando un beso y abrazo. Gracias por todas las cosas bonitas que me desean. Estoy en casa, voy a retornar un poquito con las redes, ya volví al programa. Nuevamente un beso por el cariño. Cuídense”, finalizó su mensaje.