Tula Rodríguez pensaba que la polémica relación que vivió con Javier Carmona había quedado en el pasado, sin embargo, no es así. La conductora de ‘En Boca de Todos’ viene enfrentándose a sus hijastros por la herencia que dejó el entonces gerente al partir a la eternidad tras dos años de estar en estado vegetal. ¿Quiénes son estos jóvenes?

Los hijos de Javier Carmona responden a los nombres de Tadeo y Lucas, fruto del amor que existió entre el empresario y Paola Bisso mucho antes de contraer matrimonio con Gisela Valcárcel y con la misma Tula Rodríguez.

Según las palabras de Magaly Medina, Javier Carmona convivió con sus dos hijos desde pequeños luego que su madre se fuera a la cárcel por algunos años . Paola Bisso ha preferido mantenerse alejada de las cámaras de televisión y las redes sociales, sin embargo, hace unos días apareció en el programa de la ‘urraca’.

La mujer de 54 años acusó a Tula Rodríguez de querer quedarse con el departamento que Carmona le compró a sus dos hijos, incluso confesó que la conductora abandonó al empresario en una casa de reposo cuando este se encontraba delicado de salud.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA?

El primogénito de Javier Carmona es Tadeo Carmona, fotógrafo de profesión , director de proyectos y creador de contenido. Además, ha sido embajador de importantes marcas como Volkswagen, de la que en reiteradas ocasiones ha prestado su imagen.

Asimismo, según sus redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 73 mil seguidores, se conoció que es amante de los deportes extremos como el ciclismo de montaña . En esa línea, se dedica también a ser realizador de contenido de viajes. Un trabajo reconocido fue dedicado a su padre Javier Carmona a raíz de una canción del grupo Orishas.

Tadeo Carmona, hijo de Javier Carmona y Paola Bisso.

Por su parte, su hermano menor Lucas Carmona también comparte la misma pasión que la de su hermano: la fotografía profesional . A través de sus redes sociales, evidencia la creación de contenidos en viajes y deportes, además apuesta por disfrutar el ciclismo.

HIJOS DE JAVIER CARMONA ENVÍAN COMUNICADO CONTRA TULA

Lucas y Tadeo Carmona, hijos de Javier Carmona, se pronunciaron sobre la controversia con Tula Rodríguez por la herencia que les dejó su padre. A través de un comunicado, que enviaron al programa de Magaly Medina, los jóvenes piden a la conductora que no dilate más los trámites para disponer de los bienes de su padre.

“ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad , sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos. Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada”, indica el documento, leído por Medina.

En ese sentido, los herederos legítimos de los bienes de Javier Carmona son Tula Rodríguez, como su cónyuge, los dos hijos mayores y la menor hija; sin embargo, esta última es menor de edad y necesita un tutor.