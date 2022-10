Tula Rodríguez se pronunció tras el final de En Boca de Todos, programa que estuvo al aire por América Televisión durante cinco años consecutivos. “La etapa más dura que me ha tocado como esposa, como mamá y como hija la he pasado acompañada en EBDT. Cuando pasó lo que pasó con Javier (Carmona) si no hubiera estado en EBDT creo que me hubiera muerto del estrés ”, acotó la conductora.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por el cariño brindado y anunció que el 2023 se reencontrará con ellos, aunque no sabe si en su faceta como conductora o como actriz.

Además, Tula Rodríguez aseguró que necesita descansar un tiempo de la televisión. “Creo que es importante, necesito descansar, estoy agotada, han sido cinco años sin parar y sin llorar del todo porque he tenido que dar la cara siempre sonriendo”, indicó. “Suena raro, pero creo que es importante que se cierre En Boca de Todos, al inicio dije qué pasó y de ahí lo he ido procesando y digo, sí, el 2023 es mi año encontrándome yo”, agreg{o.

Finalmente, pidió disculpas a su público por sus ‘excesos’.

