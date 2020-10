Tula Rodríguez compartió un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia que se va de viaje con su hija Valentina, para darse un respiro tras el duro momento que les tocó afrontar tras la muerte de Javier Carmona, hace unas semanas.

En el video que publicó la conductora de ‘En boca de todos’ aparece junto a su hija en el avión a pocos minutos de despegar. El destino al que llegará Tula Rodríguez aún no lo ha dado a conocer pero de seguro que pronto lo publicará en sus redes sociales.

“Gracias por sus mensajes tan bonitos y los buenos deseos para mí y mi Valentina”, escribió la conductora en el video que compartió en sus redes sociales oficiales.

Tula Rodríguez se va de viaje - TROME (Video: Instagram)

Tula Rodríguez envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores que la apoyaron en este duro momento que afrontó tras el fallecimiento de su esposo, el empresario de TV Javier Carmona.

En su publicación, Tula Rodríguez cuenta que su hija Valentina ha sido su gran soporte en este difícil momento y que es en ella ahora en quien se enfocará en esta nueva etapa que les toca vivir.

“¡Hola a todos! Estoy de vuelta por aquí y quiero agradecerles por todo el cariño, los mensajes y la preocupación que me han brindado estos días, han hecho que esta etapa de duelo me sienta bastante acompañada. Tengo mucho que aprender y debo darle gracias a la vida, aún en tiempo de adversidad. Javier siempre me decía que el show debe continuar y así será. Siempre te voy amar, mi amor, gracias por todo lo que vivimos”, comentó Tula.

Tula Rodríguez reaparece en TV - TROME (Video América TV)