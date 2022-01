Waldir Sáenz se confesó con Cuto Guadalupe en ‘La fe de Cuto’ y reveló detalles de su enemistad con Juan Ángel Flores Asensio. Según el exfutbolista, su bronca con el popular ‘Chiquito’ Flores comenzó a raiz de un gol que le hizo en Chincha en 1996, pero también por la conocida conductora Tula Rodríguez.

“Cuando jugamos en Chincha, con Ciclista Lima, le hago el gol en ese partido. Entonces a él, antes el partido, le hacen una entrevista y me nombra. Y la gente me comienza a calentar. ‘Quién es ese huev...’, en ese momento no lo conocía ni su familia...”, dijo el goleador histórico de Alianza Lima.

Según ‘Chiquito’ Flores, Waldir Sáenz lo insultó y le dijo ‘muerto de hambre’, aunque el futbolista siempre lo ha negado. “Me entiendes. Tic, tac, tic, tac, canasta de Waldir, va a celebrar y Machaca tenía el periódico. ‘Goleador, acá está’. ‘Agarra, mazamorra’, le dije y salí a celebrar. Eso fue todo lo que le dije”, dijo sobre el episodio en ‘La fe de Cuto’.

Sin embargo, Waldir también reveló que su enemistad también continuó por la ‘cara de chapa’, en referencia a Tula Rodríguez, su gran amiga. “Mi hermana, esa es mi hermana. Todos piensan que yo he estado con ella, pero ella es mi hermana. La conozco años a esa chola, cuando tenía 14 años. Ha salido de abajo, bien sacrificada ha sido, conozco a toda su familia”, dijo el expelotero, quien también reconoció que se apenó mucho cuando falleció la mamá de la conductora.

Por su parte, ‘Chiquito’ Flores negó hace años, en ‘El Valor de la Verdad’, que su rivalidad sea por Tula Rodríguez. “Todos piensan que es por Tula, todos piensan que es por ella”, dijo en ese momento en conversación con Beto Ortiz.

