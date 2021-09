Tula Rodríguez rompió su silencio luego que saliera un ‘ampay’ donde se le ve reunirse con su expareja Gino Barbieri en Miami, Estados Unidos. La conductora de ‘En Boca de Todos’ no permitió que especulen que salía con el exproductor de televisión incluso cuando Javier Carmona estaba vivo.

“No estoy con mi ex (Gino Barbieri), no tengo una relación con nadie y eso de visitas a escondidas, no hay ninguna visita escondida, no tengo por qué esconderme porque no estoy haciendo nada”, sostuvo a través de su cuenta de Instagram.

Tula Rodríguez, quien estaba en compañía de su hija, aclaró que no le ha sido infiel a su esposo Javier Carmona, quien falleció el año pasado.

“Y en cuanto a las especulaciones de una relación cuando mi esposo ha estado, eso tiene que ser probado y legalmente ojalá lo puedan hacer”, añadió.

La conductora dejó abierta la posibilidad de demandar a las personas que afirmaron tal versión al indicar que deberá “ser probado legalmente”.

En la última edición del programa de Magaly Medina, Paula Pérez, la expareja y madre del hijo de Gino Barbieri, argumentó que Tula se veía a escondidas con su ex pese a que Carmona seguía vivo.

“Ya desde antes cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado, se veía con Gino muy a escondidas”, dijo Paula Pérez, en el programa de Magaly Medina.