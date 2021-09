Tula Rodríguez habría visitado a Gino Barbieri cuando Javier Carmona aún estaba vivo, revelan

Tula Rodríguez sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez, la conductora fue señalada por Paula Pérez, expareja y madre del hijo de Gino Barbieri, con quien fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina, conversando en un bar de Miami.

En declaraciones al programa de la urraca, Paula Pérez indicó que Tula Rodríguez y Gino Barbieri se veían a escondidas incluso cuando Javier Carmona aún estaba con vida, hecho que causó sorpresa entre sus seguidores.

“Ya desde antes cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado, se veía con Gino muy a escondidas”, dijo Paula Pérez, en el programa de Magaly Medina.

Tula Rodríguez habría visitado a Gino Barbieri cuando Javier Carmona aún estaba vivo (Video: ATV)

TULA MANTUVO UNA SÓLIDA RELACIÓN CON JAVIER CARMONA

Tras la sólida y dedicada relación que mantuvo con Javier Carmona hasta sus últimos días, Tula Rodríguez indica ahora que ha decidido darse una nueva oportunidad para enamorarse y continuar con su vida.

¨No es fácil pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera. Ya no puedo sentar que sigo atada porque no estoy atada. Ya está¨, señaló.

Tula Rodríguez y su fallecido esposo Javier Carmona

Asimismo, Tula Rodríguez señaló que siempre se dedicó de lleno al cuidado de su esposo y ahora ha recibido la bendición de su hija para que pueda continuar con su vida.

“Que pase lo que tenga pasar. No tengo deuda con nada, he estado hasta el último momento con las personas que partieron. Las personas que partieron te quieren ver feliz y he decidido darme la oportunidad para mí”, dijo Tula Rodríguez en América Espectáculos.