Tula Rodríguez y su hija Valentina se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en Orlando, Florida, Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión mostró fotos y videos de lo que fue su visita a los parques de Walt Disney World.

“En Disney, pero muriéndonos de frío. En camino al parque nos hemos tenido que comprar ropa invernal porque no saben el frío que hay, ahí les voy a ir contando. Yo me vine a Estados Unidos en short, en falda, en tops, miren... zapatillas, todo me he tenido que comprar. Qué terrible el frío que está haciendo aquí, pero bueno, que nada nos pare nuestro día”, contó en un inicio Tula Rodríguez.

“Ya llegamos, ya vamos a entrar, un familiar va a alquilar una sillita para su hija, estamos esperando. Hay solcito, pero hace frío, pensamos que la temperatura iba a estar, por lo menos estar un poquito más baja, pero estamos bien”, acotó.

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando recordaron que su primera visita a este lugar fue al lado del exgerente de televisión, Javier Carmona.

“Estábamos recordando algunas fotos que hemos venido acá con tu papá ¿no? Lindas, ella chiquitita, así que ahí les voy a mostrar el antes y por supuesto el ahora... vengo con esta princesita, pero con papá en el corazón, obviamente”, comentó.

Tras ello, la exconductora de “En boca de todos” compartió un collage en la que mostró una foto de Valentina a los 6 años posando dentro del parque de diversiones y la otra es actual, en el mismo lugar.

¿Tula Rodríguez deja abierta la chance de presentarse en programa de Gisela?

Tula Rodríguez se encuentra alejada de la TV tras terminar su vínculo laboral con “En boca de todos”, y hasta el momento, se desconoce si ya tiene alguna propuesta para volver a la pantalla chica en el 2023.

En esa línea, la excompañera de conducción de Maju Mantilla fue consultada sobre la posibilidad de presentar en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la mamá de Ethel Pozo no ha tenido problemas en invitar a la pista a baile a personajes como Roberto Martínez, Rodrigo González, Viviana Rivasplata entre otros.

“Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”, respondió al portal Infobae.

