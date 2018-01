Tula Rodríguez no se hace problemas por declaraciones del ‘Zorro’ Zupe

Tula Rodríguez no desea más peleas con los conductores de ‘Amor de verano’ y el ‘Zorro’ Zupe, quienes desmintieron que ‘En boca de todos’ les gane en rating y la llamaron ‘ilusa’.



Tula, Carlos Vílchez dijo que es mentira que ‘En boca de todos’ esté por encima del rating de ‘Amor de verano’, incluso dijo que ellos casi hacen el doble que ustedes.

Ja, ja, ja, sí.



El ‘Zorro’ te llamo ‘ilusa’

La verdad, me da igual, que sigan pendientes está bueno y que les vaya bien.



Han hecho cargamontón contigo...

(Ríe) Eso es normal.



Como se sabe, esta bronca entre ‘En boca de todos’ y ‘Amor de verano’ se inició cuando Tula comentó que la competencia ‘vendía humo’ y que por unos ‘cuantos puntos le mentían a la gente’, al referirse al supuesto encuentro de Paolo Guerrero con Alondra García, que promocionaba el programa de Tilsa, ya que una fuente cercana a la ‘ojiverde’ les aseguró que no se había visto con el jugador.



Esto motivó la respuesta del ‘Zorro’ Zupe, quien escribió en su Twitter. “¿Humo?.. Humo es tu matrimonio, ilusa”, tuiteó y aunque no puso nombres, los cibernautas afirmaron que esas palabras iban dirigidas a Tula Rodríguez.

Humo??? 💨 Humo es tu matrimonio... Ilusa ✌🏼💋 — Ricardo Zupe (@zorrein) 26 de enero de 2018