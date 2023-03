El actor Tulio Loza indicó que no le parece apropiado el regreso de los cómicos ambulantes a la pantalla chica ni mucho menos que lo pongan en horario estelar, tal como se anunció hace unos días en las pantallas de Latina.

“¿Qué opino sobre el debut del ‘Jirón del humor’? No lo veo apropiado el regreso. Pienso que el humor está bajando de nivel, tampoco quiero ser malo con los ambulantes porque es su fuente de trabajo, pero no es para que los hagan estelares ni le den horario ‘prime time’”, sostuvo Loza.

¿Por qué no le parece apropiado?

Son ‘chabacanos’, se ponen ‘panties’ rotas, no son prolijos y no son actores profesionales.

¿Espera que puedan cuidar su contenido?

Claro. Ojalá que contraten a un profesional y que los dirija bien porque tendrán gente que los verá tras su aparición en televisión. Necesitan dos o tres actores de peso para que le dé soporte al programa.

¿A usted no lo han convocado para el elenco?

No me han llamado ni nada de eso, pero no iría tampoco. Yo soy feliz con el ‘Camotillo’, que hago diario y me va muy bien.

De otro lado, ¿Cómo le va con su programa ‘Camotillo, el tinterillo’?

Bien. Ya no quería seguir trabajando, pero me pidieron que trabaje un añito más. Me dieron vacaciones por un mes, pero a los 15 días ya extrañaba la ‘vaina’. Eso de no hacer nada me deprime más, así que siempre debo hacer algo. Todavía tengo fuerza y vitalidad para seguir trabajando, así que me seguirán viendo en televisión.

¿Cómo va la salud?

Bien. Hace poco me hice un chequeo general en el hospital y todo está bien gracias a Dios, así que hay Tulio Loza para ratón.





CELEBRA REAPERTURA.

De otro lado, el actor Tulio Loza celebra que el teatro ‘Marsano’ haya sido reaperturado, tras estar cerrado durante tres años a raíz de la muerte del actor y director, Osvaldo Cattone.

“Me parece una gran idea que el teatro se haya abierto nuevamente, pues es un escenario extraordinario y donde han pasado cosas muy bellas. El mejor teatro se hizo en el ‘Marsano’ y hay que reconocer que Cattone le dio una pincelada de buen teatro en el país. No descarto actuar en una obra teatral en el ‘Marsano’, pero hasta el momento no se me ha comunicado nada, Sería todo un placer volver a actuar en la casa de Cattone”, sostuvo. Loza.





