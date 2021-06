Tulio Loza lamentó la abrupta partida del cómico Willy Hurtado debido al coronavirus y recordó que el año pasado trabajaron juntos en su programa, que se emitía por Willax TV, ‘Tulio presidente’ donde hacía el personaje del ‘Chauchilla’. ‘El cholo’ Willy falleció en el hospital de Villa María del Triunfo donde fue internado de emergencia, hace unas semanas, al contagiarse con este terrible mal.

“Me siento muy triste, me apena su partida. Este virus se está llevando a mucha gente talentosa y ya cuando te toca el entorno más cercano, el miedo se va apoderando de ti. No creo que ningún ‘cholo de acero’ no sienta que el piso se le mueve por este mal”, dijo.

Willy y tú trabajaron juntos el año pasado…

Sí, en el programa ‘Tulio Presidente’ , él hacia el personaje del ‘Chauchilla’, muy responsable con su trabajo, con una chispa y agilidad a flor de piel para seguir los libretos, muy talentoso.

¿Se conocían antes de su incursión en Willax TV’?

No, pero sabía de su talento. Empezó como cómico ambulante y luego dio el salto a la televisión, siempre lo veía en los programan cómicos donde participó y destacó, hasta que por fin nos juntamos en Willax.

Pasaron buenos momentos

¡Claruu!… encima no se le puede acompañar ni despedir y eso desespera, así me pasó hace unos días cuando comentaron que había fallecido, estuve angustiado, pero luego me dijeron que seguía luchando por su vida, lamentablemente se nos fue, que descanse en paz.

¿Ya estás vacunado?

Sí, pero igual me cuido porque uno puede estar protegido, pero este virus te agarra y tumba. Además, ya soy octogenario, ahora me dicen: ’11 chelas’, porque una más y me voy para el cajón, ja, ja, ja.

‘SE FUE UN HIJO '

Así como Tulio Loza, lamentó la partida del ‘Cholo’ Willy Hurtado, Román Gámez, ‘El tío Ronco’, expresó su dolor a través de sus redes sociales donde dejó un sentido mensaje para el cómico al que llamó ‘hijo’.

“Me siento muy triste siento que perdí a un hijo porque así te quiero, luchaste hasta el final. Sé que tus hermanos Manolo, Nicho, Walter, Lucho están tan afectados como yo, todos ustedes llegaron juntos a mis manos y sabiendo escuchar y queriendo crecer, llegaron lejos, quiero enviarle a toda la familia Hurtado mis más sentidas condolencias y todo mi apoyo especialmente a su esposa e hijos. Descansa en paz hijo Willy Hurtado”, posteó.

'El tío Ronco' lamenta la partida de su 'hijo' Willy Hurtado

Manolo Rojas también se despidió de su amigo y hermano, pues desde que fue internado en el hospital de Villa María del Triunfo, estuvo pendiente de su salud y pedía cadenas de oración para su pronta recuperación que no se dio.

“Hermano Willy Hurtado, luchaste hasta el final, tenía esperanza… tus amigos estuvimos pendientes y nos unimos en oración con la familia, el tío Ronco, Nicho Ortiz, Julio Landauro y Los Roperos. Hay un gran dolor por tu partida… ‘atirrín’”, publicó en Facebook.