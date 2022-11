The Walking Dead llega a su fin tras 11 temporadas. ‘Rest in Peace” es el último episodio de la serie y por el cual el público se encuentra con alta expectativa ante una posible reaparición de ‘Rick Grimes’ (Andrew Lincoln). A continuación, te traemos los horarios por países para no perderte de este épico momento de la televisión norteamericana.

¿De qué tratará The Walking Dead 11x24, el último episodio de la serie?

La conclusión de la serie pondrá a los sobrevivientes de Alexandría -encabezados por Daryl, Maggie y Negan- haciendole frente a Pamela Milton en una última batalla contra ‘The Commonwealth’. En medio de ello, deberán sobrevivir ante la amenaza de una horda de muertos vivientes en la ciudad.

¿A qué hora se estrena The Walking Dead 11x24 en América Latina, España y otras partes del mundo?

México: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Inglaterra: 3:00 a.m. (del lunes 21 de noviembre)

España: 4:00 a.m. (del lunes 21 de noviembre)

Italia: 4:00 a.m. (del lunes 21 de noviembre)

¿Dónde ver The Walking Dead 11x24 en vivo?

En Perú y otros países de América Latina, la serie The Walking Dead puede verse a través de la señal de STAR Plus, a poco de su estreno en Estados Unidos. AMC es la cadena oficial de esta producción, encargada de su transmisión para el público norteamericano. En tanto, en España, la popular serie puede ser seguida vía Movistar Plus+ (a través del canal Fox).

¿Cuánto tiempo durará The Walking Dead 11x24?

Desde hace algunas semanas, AMC confirmó que el final de The Walking Dead sería el episodio con mayor prolongación de toda la serie. Así, la producción dio a conocer que este capítulo durará 90 minutos.

