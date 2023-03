¡YA PASA PÁGINA! Aaron Picasso, conocido como “Jaimito original” de Al Fondo Hay Sitio, aprovechó que la serie lanzó una nueva versión del rap de ‘El gringo atrasador’ para publicar su propia rap del conocido tema de Joel González.

“Desde las redes llega el origen y el frustrado. Tú no quitar el papel, no atrasar, no quitar chamba”, se le escucha cantar al actor, quien intentó recuperar su papel como Jaimito, pero terminó siendo reemplazado por Jorge Guerra Wiesse.

“Esta vez yo vengo solo, vengo acá frustrado, sin nada más, ni nada menos que mis guion pasados, que como un Jaimito he fracasado”, continúa cantando.

Aaron Picasso lanza su versión de 'El Gringo atrasador'

Usuarios se ‘hartan’ de Aaron Picasso: ¿Qué le dijeron sobre su cover de ‘El gringo atrasador’?

Tras publicar su versión de ‘El gringo atrasador’, los usuarios se mostraron divididos, ya que mientras que a algunos les gustó, otros pedían que ya deje de hablar de su papel en Al Fondo Hay Sitio.

“Amigo ya supéralo ya, reinvéntate en lugar de estar rogando chamba”; “Ya supéralo”; “Ya supéralo tienes más habilidades que ser Jaimito”, fueron algunos de los comentarios.

Aaron Picasso

Ante las amenazas de dejarlo de seguir, Aaron Picasso respondió con todo y remarcó que no obliga a nadie a seguirle. “Con todo respeto, si no te gusta mi contenido, eres bienvenido de dejar de seguirme”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Tongo fue enterrado este lunes en Huachipa en medio de familiares y seguidores: ¡Su último adiós!

Brenda Zambrano cuenta el ‘calvario’ que vivió con Guty Carrera: “Se fue de la casa y ya no sé nada de él”

Gabriela Herrera explota y revela malos tratos en reality de Gisela Valcárcel: “El bullying era muy fuerte”