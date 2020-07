Nicola Porcella tendría la mira puesta en ingresar al exitoso reality ‘Acapulco Shore’ de MTV y que lanzó a la fama a Manelyk “Mane” González, Luis Alejandro “Jawy” Méndez, Karime Pindter y Luis ‘El Potro’ Caballero. El integrante de ‘Guerreros 2020’ manifestó al programa Instarándula que le encantaría ingresar al programa mexicano centrado en la obsesión de sus integrantes en la fiesta, el físico y el sexo.

En un vivo que realizó Nicola Porcella respondió a la pregunta que le hizo Samu si le gustaría ingresar a la siguiente temporada de ‘Acapulco Shore’, a lo que el chico reality respondió que sí.

Nicola es parte del reality ‘Guerreros 2020’ en México y ha manifestado su deseo de nacionalizarse mexicano para poder despegar su carrera artística en ese país y así poder, quizás, ingresar a una de las producciones de Televisa.

Hasta ahora Porcella no se puede quejar, ya que a pesar de las lesiones, ha logrado ganarse varios amigos y el cariño de la productora del reality. Además, para quedar bien con los mexicanos no ha dudado en tatuarse la Virgen de Guadalupe en la espalda y que en el Perú varios de sus excompañeros de ‘Esto es Guerra’ no han dudado en vacilarlo .

¿QUÉ ES ACAPULCO SHORE?

Acapulco Shore se estrenó la noche del sábado 27 de septiembre de 2014. Este reality show reúne a ocho jóvenes desconocidos, con valores centrados en la obsesión por el físico, la fiesta y el sexo, mismos que son grabados durante 34 días sin guion viviendo al estilo “carpe diem” (aprovechar el momento). Además, MTV se congratula de que sus shores sean unos de los pocos programas que se emiten sin censura, todo lo que hagan estos chicos se verá en la cadena de televisión.

Dado el éxito del formato en la versión estadounidense Jersey Shore, y la gran aceptación de la versión británica Geordie Shore, MTV Latinoamérica decidió realizar su propia versión del show junto a la productora Litopos Producciones a cargo del productor Carlos Carrera. “Confiamos en que la versión latinoamericana del formato entretendrá y atrapará a la audiencia de la misma forma que sus versiones anteriores alrededor del mundo”. Declaró María Iregui, mánager de MTVLA de acuerdo a un comunicado de prensa. Mientras tanto Eduardo Lebrija, vicepresidente general de Viacom International Media Networks, expresó lo siguiente: “Estamos muy orgullosos de anunciar Acapulco como el centro de producción de la primera versión mexicana de la franquicia Shore, la energía de este lugar y su vibrante vida social de día y de noche hacen la combinación perfecta para la serie”.

Primero fue Jersey Shore, después continuaron con Geordie Shore y Gandia Shore. Ahora la temporada mexicana está bajo la supervisión creativa de Iregui y Federico Cuervo. MTV Latinoamérica realizó el casting en marzo de 2014 y sólo se pedía asistir “si te considerabas atractivo y no te dan miedo las cámaras”.

La producción tuvo convenios con los emblemáticos antros del puerto “simplemente ellos decían hoy quiero ir al Baby (Baby’O), y entonces íbamos y veíamos cómo es. Se tienen condiciones muy adversas, porque tienes 100 personas en un antro y ellos no se van a limitar si hay una cámara o no”, agregó el productor, quien añadió que a un antro iban alrededor de 40 personas del personal.