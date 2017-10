Adela Noriega: Ya se sabe dónde está y a qué se dedica la famosa actriz mexicana 

La actriz mexicana Adela Noriega brilla por su ausencia en el mundo del espectáculo. Ella dejó de aparecer en los medios luego de que terminara la grabar la telenovela Fuego en la Sangre en el 2008. Y tras varios rumores sobre su paradero, TvNotas salió con un nuevo lugar.

En su nota "Ya sabemos dónde está Adela Noriega y a qué se dedica en la actualidad", recordaron el momento en que una cuenta falsa de Instagram se hizo pasar por la actriz. En la foto que se compartió, se veía a la 'quinceañera' subida de peso y feliz por ellos. Eso se desmintió.

En esa misma nota, se menciona: "Pero ya nos enteramos dónde está y a qué se dedica Adela hoy en día. Esta semana en nuestra versión impresa te dimos a conocer que aunque la actriz de Quinceañera insiste en estar alejada de los medios, pero descubrimos que está en Estados Unidos (Miami), enfocada en su vida como empresaria".

​RUMORES PASADOS

Muchos rumores han circulado sobre las razones de Adela Noriega para dejar el mundo del entretenimiento. Y aunque varios no están confirmados, aquí te contamos las posibles.



En estos nueve años de desaparecida, ni los paparazis han logrado captar a Adela Noriega. Inclusive no tiene redes sociales, por lo que su paradero y forma de vida son completamente desconocidos.



Quizá el rumor más fuerte antes de su desaparición fue un supuesto romance con el actor Eduardo Yañez, con quien protagonizó Dulce Desafío y Fuego en la Sangre. Según la escritora de la novela Guadalupe, Adela Noriega estaba obsesionada con Eduardo y eso afectaba a su trabajo. Es así que contó que cuando tenían problemas, ella no iba a grabar e incluso tenían que ‘encerrarla en un manicomio’ para que se recupere.

