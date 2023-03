Adriana Quevedo fue invitada de América Hoy y pese a que Janet Barboza la llenó de elogios por su papel en Al fondo hay sitio, uno de los programas más vistos de la televisión, también mencionó su anterior trabajo junto Karla Tarazona y ‘Metiche’, llamado D’ Mañana.

“(Adriana: Me estoy vacilando) Y cómo no, es la serie más vista de la televisión peruana (...) No se imaginó que después que la veían dos gatos ahora la ve todo el Perú”, manifestó.

Ingreso de Adriana Quevedo y los elogios de Janet Barboza

Eso provocó la rápida respuesta de la conductora de TV. “Ya, ya, espera, espera, esos dos gatos merecen respeto, muchísimas gracias a esas personas que nos veían al otro lado”.

¿Por qué Adriana Quevedo no está en Préndete?

Panamericana TV decidió renovar su programa matutino y pasó de D’ Mañana a Préndete, en este nuevo espacio se renovó a Karla Tarazona y Metiche como conductores del espacio, pero Adriana Quevedo fue la gran ausente del espacio, ya que se apostó por Melissa Paredes.

Tras su salida, se especuló que había sido por disputas con Karla Tarazona y Metiche, la misma actriz reveló que la relación no era buena y que finalmente cumplió su ciclo como conductora de TV.

