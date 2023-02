La décima temporada de ‘Al fondo hay sitio’ ha traído muchas sorpresas y una de ellas ha sido la aparición de nuevos personajes que poco a poco se van ganando el cariño del público. Sin embargo, una de estas figuras ha llamado la atención pues ha sido reconocida por los televidentes ya que se hizo conocida en los años noventa.

¿Quién es? Pues se trata de Óscar Pacheco el actor que acaba de hacer su aparición en la exitosa teleserie con el personaje de Justo Flores, padre de July (Guadalupe Farfán) y si bien ha llegado acompañado de Anahí Padilla, quien interpreta a Rosa Sulca, la madre de la jovencita, su presencia ha acaparado la atención de los televidentes.

¿La razón? Pues Óscar Pacheco ha sido reconocido como el ingenuo guachimán de un comercial de un instituto de idiomas con el que coquetea una extranjera, pero él no le hace caso al no entender lo que le dice. “I want you guy (Te deseo)”, le dice la joven, pero él confunde lo que le dice con el nombre de una calle y le responde: “¡Ahhh Yungay!”.

Óscar Pacheco da vida al padre de July en ‘Al fondo hay sitio’. (Foto Captura)

Esa frase se quedó grabada en la memoria de los peruanos al punto que en 2018, una conocida empresa de telefonía móvil decidió recrear el mismo spot televisivo, con los personajes originales; sin embargo, esta vez el final es diferente pues gracias a una aplicativo el logra traducir lo que le dice la bella mujer y así conquistarla.

¿QUIÉN ES ÓSCAR PACHECO?

Óscar Pacheco es un actor peruano que actualmente tiene 48 años. En 2018 ofreció una entrevista a Trome, en la que reveló que tenía una hija (que en la actualidad debe tener unos 10 años aproximadamente) y que a diferencia del personal de seguridad que interpretó para el comercial, él sí sabe inglés, además de japonés y otro idioma.

En aquella oportunidad también refirió que era profesor del elenco de teatro de la Universidad Cayetano Heredia y que tenía una empresa llamada Todoloteatral. Ha actuado en películas peruanas como ‘Lima 13′ de Fabrizio Aguilar, ‘Vidas paralelas’ de Rocio Lladó y ‘Mariposa Negra’ de Francisco ‘Pancho’ Lombardi. También ha trabajado en el campo de la locución en videos de comerciales.

TE PUEDE INTERESAR