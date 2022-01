Gustavo Bueno, actor confirmado de la nueva temporada de Al fondo hay sitio para este 2022, se pronunció sobre los nuevos actores que integrarían el regreso de la exitosa serie de televisión. En ese sentido, negó que Andrea San Martín y Nicola Porcella vayan a integrar el elenco.

En entrevista con Infobae, el famoso Gilberto Collazos indicó que ambos exchicos reality no funcionarían en AFHS. “Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posiblidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad”, dijo para el referido medio.

Sin embargo, negó que tengan la capacidad de ser actores. “Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, comentó Gustavo Bueno.

ERICK ELERA EMOCIONADO CON REGRESO DE AFHS

Erick Elera acaba de lanzar su nuevo sencillo ‘Vaso lleno’ junto al cantante y compositor panameño Makano. Además, afirmó que está ansioso de retomar las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, aunque reconoció que la ‘valla está alta’.

“Todavía no sabemos cómo se va a dar la historia. Lo cierto es que volver ha sido una mezcla de emociones. El día que grabamos la promoción fue muy emotivo, muchos al borde de las lágrimas de alegría”, contó el cantante y actor.

Hay mucha expectativa por este regreso.

Sabemos que tenemos una valla alta. La idea no es superar lo que se hizo antes, sino que la gente siga enganchada y retome la historia, saber qué va a pasar con los personajes. Reencontrarnos con mis compañeros ha sido como si no hubiese pasado el tiempo y ya tengo ganas de empezar a grabar. Dios mediante también pueda seguir insertando mis canciones como parte del soundtrack de la serie como siempre ha sido con el apoyo del canal, Gigio Aranda y Estela Redhaed.

TE PUEDE INTERESAR

Yahaira contrata a Maricielo Effio en su academia de baile y recuerda que la becó de chica

Poder Judicial le exige a Juan Víctor que cumpla con las medidas de protección otorgadas a Andrea San Martín

Jesús Alzamora revela abuso de colega en AFHS a otra compañera: “Se cree defensora, pero hizo llorar a actriz”