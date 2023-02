El actor Adolfo Chuiman comentó que espera con ansias volver a las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, pues en la calle el público se lo pide.

“Espero volver pronto, cada vez que salgo a la calle el público me pregunta ¿qué pasó con Peter?, y agradezco mucho el cariño que le tienen a mi personaje”, sostuvo.

La serie está firme en el primer lugar del rating...

Es increíble el cariño de la gente. La historia cada día está muy interesante, los jóvenes actores son toda una revelación. Además, los guionistas y la producción están haciendo un buen trabajo.

Muchos te piden escribir un libro de tus memorias, ¿ya te animaste?

Todavía. Tengo mucho por contar, pero no quiero poner en aprietos a los amigos, ja, ja.

SE MOLESTÓ POR RUMORES SOBRE SU MUERTE

El actor Adolfo Chuiman tildó de ‘descerebrados’ a los responsables de lanzar rumores sobre su muerte en las redes sociales, y que ha alertado a sus familiares y amigos, quienes lo llaman preocupados.

“Es la tercera vez que me están matando, no entiendo qué tiene esa gente, es ociosa, son descerebrados para afirmar esas cosas en las redes sociales. Pero finalmente prefiero reírme, no les daré el gusto de amargarme la vida. Hoy en día es más importante reír y llevar una vida sana”, comentó Adolfo Chuiman.

Hasta su hija Carla tuvo que usar sus redes sociales para desmentir el hecho, ante las llamadas que recibía de algunos familiares y amistades.

