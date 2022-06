‘Al fondo hay sitio’ regresa a las pantallas este miércoles 23 de junio. La producción gozó de gran popularidad desde su estreno hasta su final por lo que su retorno a la TV generó gran expectativa, ya que los actores volverán a dar vida a icónicos actores de la serie.

Precisamente, uno de estos actores es Paolo Goya, quien interpreta a Hiro uno de los mayordomos de los Maldini, que es parte del cast oficial nuevamente.

En diálogo con Estas en Todas, Goya reveló que él se encontraba en Tailandia y que evaluó con cuidado la propuesta para regresar al Perú.

“Sí la verdad que es una casa siempre tuve el cariño de siempre. Bueno yo estaba afuera, estaba en Tailandia, había escuchado que la serie iba a volver y me sorprendió que me contactaran. Al principio fue como la pensé mucho, pero al final bonito porque es algo que garantiza diversión absoluta. Me alegra mucho que haya vuelto Hiro”, dijo.

¿CÓMO FUE EL FINAL DE AL FONDO HAY SITIO?

En el 2016, la serie de Al fondo hay sitio llegó a su fin, en este último episodio Francesca Maldini decidió albergar a todos los Gonzáles en su casa, luego que su casa fue destruida por culpa de Miguel Ignacio.

