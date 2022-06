Choca Mandros volvió a pronunciarse tras las críticas que viene recibiendo por su cameo en ‘Al fondo hay sitio’. El conductor aseguró que no fue la segunda opción de la productora y director de la popular serie de televisión y que decidió aceptar porque le ‘provocó'.

“A mí me invitaron a comer pollo y fui porque me provocó, porque quise, no fue la segunda opción”, dijo este lunes en +Espectáculos. “Como dice mi hija, tienes que hacer lo que te diga tu corazón”, le dijo su compañera de programa, Jazmín Pinedo.

La ‘chinita’ aprovechó el momento y pidió a sus críticos que no se llenen de envidia. “No sean envidiosos, cualquiera de ustedes, si recibieran esa llamada, dirían que sí”, comentó la conductora.

Choca Mandros se defendió y aseguró que aparecer en AFHS siempre fue un sueño para él. “Para mi era un seuño participar y qué mejor manera que en el primer capítulo, yo ya había participado hace años y qué mejor que comiendo pollo”, dijo entre risas.

“No les hagas caso a los envidiosos y cumple tus sueños” , agregó Jazmín Pinedo.

CHOCA LE CONTESTA A SUS HATERS

Choca Mandros usó unos minutos de su programa sabatino, Estás en Todas, para contestarle a sus críticos, que le reclaman por estar en tres espacios de América Televisión: +Espectáculos, Estás en Todas y Al fondo hay sitio.

“Fuera de vainas, me están escribiendo que ven a Choca en todos lados, pero es una invitación ¿qué voy a decir? ¿que no? En esta vida hay que hacer lo que a uno le hace feliz... qué pena... así de fácil”, dijo el conductor.

