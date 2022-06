QUIERE QUE LO CONTRATEN PARA GRABAR. Paco Bazán se mostró más que emocionado la noche del miércoles con el estreno de la novena temporada de ‘Al fondo hay sitio’, ya que, en sus palabras, al fin pudo conocer Richard Jr., su hijo en la serie con la popular ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz).

“Estoy muy emocionado, no sé si se nota en mi rostro, pero tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo, bueno, lo he vuelto a ver después de 7 años, imagínense, es hermoso el niño, no es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre que es guapísima y el padre que es un hombrón ”, aseguró el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’.

En ese sentido, afirmó que Richard Jr. no puede crecer alejado de su padre y le pidió a Gigio Aranda, director general y guionista de AFHS, que lo llame para grabar. “A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre, el padre tiene que estar a su lado, así que Gigio, antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción , puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales. Así que tú me dices Gigio cuando nos presentamos con el Richard Jr y somos. Si mañana hay que estar ahí, estamos”, dijo Paco Bazán.

PACO BAZÁN SE PONE MOÑO DE REGALO Y SE COMPARA CON JAZMÍN PINEDO

Finalmente, el conductor deportivo aseguró que ‘no se está ofreciendo, sino regalando’. “ ¿Dónde está mi moño? Pídanselo a Jazmín (Pinedo) . Nunca hay que dejar a la sangre atrás, hay que abrazar a la familia. Ya les contaré si estoy o no en Pachacamac grabando”, concluyó el exfutbolista.

