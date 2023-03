El último miércoles 15 de marzo una escena en la novela “Al fondo hay sitio” consternó a sus millones de seguidores en el Perú. La imagen de “Peter”, interpretado por Adolfo Chuiman, cayendo frente a “Victoria”, personaje a cargo de Úrsula Boza, dio a entender que la popular “Mirada de tiburón” acabó con el leal mayodormo de Francesca Maldini. ¿Pero en realidad esto es así?

El exmayordomo de “Madame” se animó a investigar a Diego Montalbán sin imaginar que se llevaría una sorpresa. Todo empezó cuando siguió al chef hasta el departamento en el que tiene sus encuentros amorosos con Victoria.

Una vez que ubica el lugar, Peter espera hasta que Diego salga para ingresar. Es así que llega al inmueble, aunque se empieza a cuestionar si lo que estaba haciendo era algo legal.

Justo cuando se dispone a abandonar el lugar, Peter escucha la voz de Claudia Llanos, quien le dice que no se mueva, mientras le apunta con una pistola. Al saber que la “Mirada de Tiburón” se encuentra con vida, Peter se lleva una gran impresión.

Victoria es descubierta por Peter (Foto: América TV)

¿CÓMO ES QUE PETER MUERE EN “AL FONDO HAY SITIO”?

En medio de la sorpresa, Peter repite una y otra vez: “No puede ser”. El susto le genera un dolor en el pecho y se empieza a desvanecer.

Si bien en ese momento no se confirma que sufrió un infarto, se infiere que el buen Peter ha sufrido un problema en el corazón.

Claudia al ver la escena se da cuenta que no necesita dispararle para acabar con su vida y deja que caiga en el suelo mientras dice que todavía nadie puede saber que continúa con vida, pues tiene planeado tomar venganza contra Francesca.

¿PETER REALMENTE HA MUERTO EN “AL FONDO HAY SITIO”?

En una escena siguiente se ve a Victoria bebiendo y los pies de Peter en el suelo. ¿Fue asesinado? Don Gil y Francesca lo buscó horas después sin imaginar lo que había ocurrido en verdad.

En resumen, ¿murió el personaje de Adolfo Chuiman? Esto se conocerá este jueves desde las 8 p.m. a través de América TV pero se cree que es poco probable que Peter dejé la serie a estas alturas de la temporada.

LAS REACCIONES EN REDES A LA POSIBLE MUERTE DE PETER EN “AL FONDO HAY SITIO”

Ni bien se conoció lo ocurrido con Peter, en redes sociales los televidente se expresaron y dejaron sus comentarios, todos ellos con incredulidad y pena por la posible muerte del personaje.

“Marecía otro final, me rehúso”, “Nooooo, no acepto que Peter murió”, “Es que no pueden sacar así a Peter”, “No Pipo, no nos dejes, no vayas a la luz”, “¿Cómo que Peter murió?, nunca le pidió matrimonio a su Madame”, señalaron varios usuarios en Twitter.