Tras conocerse que Peter McKay, personaje que Adolfo Chuiman interpreta en “Al fondo hay sitio” desde hace 10 temporadas, podría haber muerto en los reciente capítulos de la serie de América TV, millones de televidentes y seguidores de la novela están pendientes respecto a todo lo que ocurra con su personaje y el actor. Precisamente, hay una curiosidad respecto a ambos.

El pasado miércoles 15 de marzo, la escena en donde se ve a “La mirada de tiburón” celebrando la posible muerte del entrañable mayodormo de “Madame” alertó a todos . Más aún porque tras ello, al día siguiente y en los capítulos que vinieron después no hubo referencia a Peter.

Quienes se pronunciaron fueron los seguidores de la producción en redes sociales. En Facebook y Twitter, lamentaron que Peter se vaya así de la serie y más aún sin antes podido haberle declarado su amor a Francesca Maldini, su jefa y amor platónico.

En ese sentido, se ha conocido un detalle sobre Adolfo Chuiman y el personaje del mayordomo más famoso de Las Lomas.

LA RAZÓN POR LA QUE ADOLFO CHUIMAN NO QUERÍA INTERPRETAR A PETER MCKAY EN “AL FONDO HAY SITIO”

El director Efraín Aguilar fue el encargado de elegir a los actores que dan vida a los personajes de “Al fondo hay sitio”. Al respecto, “Betito” reveló que no fue fácil seleccionarlos al ver que algunos artistas no se sentían satisfechos. Uno de ellos, Adolfo Chuiman.

“Cuando a Adolfo Chuiman le dimos el papel de Peter, él subió a mi oficina. Me dijo, ‘Efraín, ¿30 años de actor para ser mayordomo?’. Y le respondí: ‘Adolfito, ¿crees que soy tan tonto para desperdiciar tu calidad de actor en un papel cualquiera? Acuérdate de mí, te sentirás orgulloso de Peter’. ¿Y ahora? La muerte de Peter tiene récord de sintonía, hizo 41 puntos, una cosa increíble”, expresó Aguilar en una reciente entrevista con Infobae.

Tras ver la recepción del público ante su personaje, el intérprete quedó complacido y se dio cuenta de que un actor “tiene que hacer de todo” e incluso le agarró cariño a Peter McKay.

“Llegué a querer al personaje por la intensidad que tiene, le di cariño y amor al personaje. Siempre he creído que, si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon (en la segunda temporada). Fue un rating histórico el que logró. Para mí, como persona, fue emocionante sentir ese cariño en las redes sociales. Pero, a más cariño, más compromiso”, agregó al referido medio.

Adolfo Chuiman y Adolfo Aguilar llevan décadas trabajando juntos (Foto: GEC)

ADOLFO CHUIMAN SE PRONUNCIA RESPECTO A LA POSIBLE MUERTE DE PETER EN “AL FONDO HAY SITIO”

Con el regreso de Claudia Llanos a la serie, los fans temían por la vida de Peter, a quien intentó asesinar en el pasado y finalmente en la décima temporada pareciera haber cumplido su misión.

Sobre este impactante hecho, Adolfo decidió pronunciarse. “Todo ha quedado en duda. Él (Peter) dijo que se iría a Misisipi con su hijo, hay varias salidas. No se ve que le disparó, nada está confirmado. Antes de grabar la escena, la producción me explicó cómo iba a hacer, que lo iban a dejar en duda”, aseveró Chuiman a Infobae.