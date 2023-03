La ausencia de Mónica Sánchez, intérprete de Charito Flores en Al fondo hay sitio, es uno de los detalles más llamativos de la serie en 2023. El personaje recibió en el episodio 39 una llamada de emergencia de su padre, quien tuvo un accidente y le pidió ayuda.

Charito no pensó dos veces en acudir al apoyo de su padre y viajó hasta Ayacucho para atenderlo. Desde ese momento, Teresita es la encargada de los trabajos del hogar y no se tienen más noticias de Rosario. Aunque inicialmente se pensó que no estaría más que unos días fuera, ya pasado el capítulo 45 no hay noticias de ella.

¿DÓNDE ESTÁ MÓNICA SÁNCHEZ TRAS DEJAR DE APARECEN EN AL FONDO HAY SITIO?

Mónica Sánchez se dejó ver por sus más de 300 mil seguidores en Instagram. La actriz publicó una fotografía en un restaurante de la capital argentina con un mensaje de nostalgia. “Gracias, Buenos Aires por tus calles, tus hermosos árboles, por tu gente, por el arte y la inspiración. Mi corazón pide volver”, señaló.

Su post recibió varios comentarios de parte de sus fanáticos, quienes bromearon con el viaje de Charito hacia Ayacucho en la ficción. Asimismo, otros le solicitaron retornar a Al fondo hay sitio, tras desconocerse el capítulo en el que se podría dar su regreso a la trama.

“Charito, ¿no que estabas en Ayacucho? Jajaja bromita. Vuelve a la serie que se te extraña”, “Pensé que estabas cuidando de Don Alejo en el hospital”, “Charito vuelve pronto, parece que Eva es peligrosa”, “Con razón no te vemos en el programa”, “¿No estaba con Don Alejo?” fueron algunos de los comentarios.

¿MÓNICA SÁNCHEZ TIENE DIFERENCIAS CON KARINA CALMET?

Karina Calmet se refirió al enfrentamiento que llegó a tener con su excompañera de Al fondo hay sitio Mónica Sánchez, con quien tuvo un fuego cruzado en redes sociales al defender sus posiciones políticas.

Calmet consideró que estas diferencias fueron parte de un mal entendido, ya que cree que ambas debieron respetar sus puntos de vista aunque no estuvieran de acuerdo.

“Cada persona tiene su punto de vista, sea cual sea, hubo una tontería, un malentendido hace seis años, en la vida hay que avanzar, eso ya pasó. A veces la política crea malos entendidos, pero en mi caso, después de tanto tiempo, tanta agua que ha corrido bajo el puente, ya no hay nada que hablar al respecto”, señaló en nota con el diario El Comercio.