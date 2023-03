A lo largo de las 10 temporadas que ha tenido “Al fondo hay sitio” ha habido situaciones, capítulos o escenas que han quedado en la retina de los ojos de sus millones de televidentes. Uno de ellos es la vez que la querida Doña Nelly se puso a cantar “Se llamaba Charly”. A continuación te contaremos la historia detrás de esta canción.

Esta canción aparece por primera vez en la temporada 2 de la serie. Tomó mayor protagonismo en el capítulo 64 de dicho ciclo, cuando Nicolás encuentra desnuda a doña Nelly en el baño. “¡Esto no se le hace a una mujer casada!”, grita la cabeza de los Gonzáles ante el susto del joven.

En aquel episodio, doña Nelly está a punto de bañarse, pero antes de esto, decide cantar “Y se llamaba Charly” . Lo que no se imaginaba era que Nicolás iba a entrar al baño y la vería desnuda. A partir de aquí, el caos se sumó a la serie y los Gonzáles pedían la cabeza del novio de Grace.

LA HISTORIA DETRÁS DE “SE LLAMABA CHARLY”, LA CANCIÓN QUE CANTÓ DOÑA NELLY EN “AL FONDO HAY SITIO”

La balada en realidad se llama “Charly” y es un tema interpretado por el grupo español de los 70s, “Santabárbara”.

Ya en 2012, el bajista y autor de la canción, Enric Millán, le dijo al portal La nueva España que, como se dijo siempre, la letra se inspiró en una paloma herida.

“Entre el paseo de Gracia y Aragón en Barcelona me encontré a la paloma. Yo iba en taxi y no pude abrir la puerta porque estaba cerrada con seguro. Supongo que los coches le pasaron por encima. La auxilié. Aquello me impactó y al llegar a casa escribí la letra”, expresó el artista en aquella ocasión.

LA LETRA DE “SE LLAMABA CHARLY”, LA CANCIÓN QUE CANTÓ DOÑA NELLY EN “AL FONDO HAY SITIO”

Se llamaba Charly, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre... Charly

Temblorosa y pérdida casi sin vida se sintió sola y vencida... sus chillidos sordos sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas... pobre Charly

yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos

tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salve de tu destino oh... Charly

tuviste suerte al cruzarte en mi camino yo te salve de tu destino oh... Charly

te presté cuidados, poco a poco viviste y curaste, siempre a mi lado, Charly, mas tus ansias de vuelo le llevaron a volar libre, hacia el cielo

tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salve de tu destino oh... Charly

tuviste suerte al cruzarte en mi camino yo te salve de tu destino oh... Charly

Se llamaba Charly, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre... Charly

se marcho de mi vida, vivo esperando que regrese algún día

tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salve de tu destino oh... Charly

tuviste suerte al cruzarte en mi camino yo te salve de tu destino oh... Charly

tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salve de tu destino oh... Charly

tuviste suerte al cruzarte en mi camino yo te salve de tu destino oh... Charly