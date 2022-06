Los primeros capítulos de la nueva temporada de Al fondo hay sitio siguen dando qué hablar. Y es que en el episodio de este miércoles 29 de junio, Teresita (Magdyel Ugaz) arremetió con todo contra Stephania (Natalie Vértiz) por haberle mandado unos videos a su hijo, Richard Jr.

La nueva pareja del ex de Teresa estaba preparando unos postres cuando sonó el timbre de su puerta. Era la ex de Richard, que no toleró la comunicación que entabla con su hijito y acudió para cuadrarla.

“Escúchame bien tú, cucarachita bilingue. Ni conejos, ni ratones, ni vacas, ni gatitos fiu fiu, nada de esos videos con tus filtros locos, nada de mandarle esas cosas a mi hijo, porque mi hijo es un ser especial y no necesita de la peor es nada de mi ex para que le venga a atrofiar el cerebro ”, dijo indignada Teresita.

Asimismo, aseguró que su pequeño es una ‘creación divina del universo’ y amenazó al personaje interpretado por Natalie Vértiz, quien se quedó muda. “Si en algo aprecias tu vida, aléjate de nosotros, sino voy a trapear el piso con tu cabello y te vas a arrepentir de haber nacido”, acotó.

En ese momento, hizo su aparición Francesca Maldini, quien se sumó a los ataques de Teresita. “Soy la benefactora de Teresita y toda su familia y a Junior lo quiero como a mi propio nieto. Si de mí depende, ninguna advenediza va pretender alejarlo de nosotras con videitos idiotas que nadie pidió. No soy de amenazar a la gente, pero deberías tenerme mucho miedo” , dijo.

Teresa cuadra a Stephania en 'Al fondo hay sitio'

