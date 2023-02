Fiorella Retiz fue entrevistada en el canal de YouTube del periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda y la ex reportera de ‘La Banda del Chino’ reveló detalles poco conocidos de su vida.

En dicha entrevista, Retiz confesó que le han sido infiel en más de una ocasión, pero sigue creyendo en el amor.

“Soy una persona que ama el amor y me enamoro muy fácil. A pesar de las cosas tan feas que me han pasado, yo nunca he dejado de creer en el amor” , señaló.

“Sí, siempre me han sido infiel, pero yo nunca he sido infiel... Soy de las que tiene la mala suerte de estar en el lugar preciso y en la hora precisa”, añadió.

Finalmente, Fiorella Retiz reveló que está soltera y que recibe propuestas indecentes en redes sociales: “Ahora est oy sola y estoy tranquila. Yo no sé de la manía de la gente de ofrecerme plata para ser su novia. Te juro que no entiendo”.

Fiorella Retiz revela que se inspiró en Andrea Llosa para estudiar periodismo

Fiorella Retiz reveló que ella decidió estudiar periodismo desde que vio un reportaje de Andrea Llosa en los Barracones del Callao.

“Mi papá era mucho de ver noticias y estaba metido en el mundo de la política en ese momento, yo me acuerdo que un día él prende la tele y estaba Andrea Llosa embarazada en uno de los Barracones del Callao, yo me quedé asombrada con lo que hacía y me dije ‘quiero ser como ella’. Ella fue mi inspiración”, contó.

