Aldo Miyashiro fue presentado como uno de los embajadores anclas de la ‘Teletón’, que vuelve este año y se realizará el sábado 6 de noviembre con el fin de unir al país y seguir garantizando los tratamientos de los niños de ‘San Juan de Dios’. Asimismo, el conductor de ‘La banda del chino’ espera que Gisela Valcárcel y Magaly Medina puedan olvidar sus diferencias y poder reencontrarse en esta campaña benéfica.

“Sentí muchísima pena que no haya habido ‘Teletón’ el año pasado, porque es mucho menos dineros para todas las atenciones que se debe hacer, pero este año se hará y con las ganas de conseguir el objetivo de siempre, que es llevarle más asistencia a los niños del país. No hay meta (trazada del dinero), pero espero que sea un número importante. Confío siempre en la generosidad de los peruanos, en la voluntad y ojalá entendamos todos que es la única forma que entre dinero para ayudar a los niños. Espero de todo corazón que la meta nos sorprenda”, sostuvo Miyashiro.

En ‘Teletones’ pasadas se ha comentado sobre ciertas discrepancias entre las figuras, pues Magaly Medina comentó que nunca le han dejado juntarse con Gisela Valcárcel... ¿Esperas que este año se puedan juntar?

No lo he vivido, siempre que he estado en la ‘Teletón’ nos hemos juntado con diferentes anclas y personas con quien compites en el horario, así que no debe existir ningún tipo de rivalidad. Todos los canales se unen, es más, es un momento para reflexionar sobre esas y decir: ‘Vamos, nos unimos para ayudar’.

Claro porque el fin es uno solo, que es ayudar...

Así es. Si todos sumamos desde su pequeño espacio... el número será mayor. En mi caso, me ha tocado reencontrarme con gente que he trabajado en otros canales y he hecho horas de ‘Teletón’ con gente que competía directamente en el horario, así que en ese momento me olvidó. No es el programa de televisión lo que importa, sino las metas, que es juntar lo más que se pueda para los niños.

Por cierto, ‘La banda del chino’ cumple 13 años en televisión y continúa liderando en sintonía a pesar que han sido casi dos años complicados por la pandemia...

Sí. A pesar que nunca lo mencionamos ni lo decimos, este año y el pasado han sido años muy altos en audiencia para nosotros. Andamos contentos por el momento que vivimos, compitiendo siempre con todos los canales, pero en buena onda. Van 13 años en el horario y estamos muy agradecidos con el respaldo del público. Hacer 11.0 o 10.8 en rating a las 11.30 de la noche no es algo de todos los días, así que estamos muy felices.





