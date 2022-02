Flavia Laos y Austin Palao fueron captados besándose hace unos días y desde entonces han acaparado la atención de los programas de espectáculos. Es así que hoy en ‘En boca de todos’ Alejandra Baigorria le dio un consejo a a la modelo que llamó la atención de todos.

Baigorria -quien es pareja de Said Palao, hermano de Austin- reveló que quedó cautivada con él la primera vez que ambos se besaron.

“Mira, yo nada más voy a decir una cosa, que también seguro si Flavia está viendo, escuche. El que prueba a un Palao no lo suelta. Yo cuando besé a Said de ahí me di cuenta que había su química y no lo iba a dejar más, ya desde el primer beso”, aseguró entre risas.

Ella aprovechó la oportunidad para recordar el primer beso que tuvieron y recalcó que fue Said Palao quien tomó la iniciativa. “Ahí fue diferente, a mí me besaron”, acotó, tras lo cual les deseó buena suerte a Flavia y Austin.

Se pronunció

Austin Palao, ex de Luciana Fuster, habló con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre el vínculo que tiene con Flavia Laos y detalló que ambos disfrutan de su tiempo.

“La vida es bella, hay que estar felices siempre (...) Lo único que te puedo decir es que ambos disfrutamos pasar tiempo el uno del otro”, es el breve mensaje que Austin Palao da a las cámaras de ‘Amor y fuego’, señaló en un avance.