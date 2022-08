Alejandra Baigorria sorprendió a todos este fin de semana al tomar un vuelo a Miami de forma repentina. Lo que más llamó la atención fue que viajó sin su pareja, Said Palao, lo que encendió las alarmas de una posible ruptura. Ahora, la ‘combatiente’ salió al frente para aclarar lo sucedido.

A través de sus stories de Instagram, la integrante de “Esto es guerra” compartió algunos videos en los que muestra cómo vive sus días en Miami, Estados Unidos y también se refirió a los rumores sobre un posible distanciamiento de su pareja.

“Veo que hay muchos comentarios acerca de que: ‘Alejandra de seguro terminó con Said y ese es su problema’. Eso es lo que siempre hablan, pero les quiero aclarar que no. Yo con Said estamos súper bien, casi nunca peleamos en realidad”, señaló Baigorria.

Asimismo, la ‘combatiente’ aclaró que decidió viajar de forma repentina a Miami para despejar su mente, pues se encuentra atravesando un difícil momento a nivel personal.

“Simplemente tengo problemas personales y decidí escaparme un rato. Se viene mi cumpleaños y dije: ‘me voy a relajar un rato sola’ porque es bueno también estar sola’”, acotó la chica reality.

Alejandra Baigorria aseguró que no está separada de Said Palao y explicó por que se fue de viaje sola. (Video: Instagram)

Como se sabe, la modelo decidió tomar un avión rumbo a Miami el pasado viernes 26 de agosto. Alejandra Baigorria fue captada junto a Hugo García en el Aeropuerto Jorge Chávez, ya que ambos iban rumbo a Estados Unidos.

