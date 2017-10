Alejandra Baigorria: Demanda contra Guty Carrera fue archivada, pero empresaria no se rinde 

Alejandra Baigorria apeló al conocer que la demanda que le entabló a Guty Carrerra, por violencia familiar y maltrato psicológico, fue archivada.



La ‘Gringa de Gamarra’ dijo que no iba a referirse al tema, pero que todo estaba en manos de sus abogados.



“Ese es un tema que ni siquiera voy a tocar. Mis abogados saben lo que tienen que hacer”, señaló. De otro lado, la rubia afirmó que no vive del pasado.



“Estoy recontra tranquila y lo último que quiero es pensar en cosas que ya borré de mi vida. Uno se recupera y no vive del pasado”, finalizó Alejandra Baigorria.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.