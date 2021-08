El último jueves, Alejandra Baigorria mostró su molestia al renunciar en vivo a “Esto es Guerra” luego que Rosángela Espinoza no sea suspendida por faltar 3 días al reality por un viaje.

Ante la llegada de Espinoza, el “Tribunal” hizo un llamado a los participantes para que voten sobre el futuro de la modelo, pero Baigorria se quejó de la medida, ya que muchos de sus compañeros se quejaron de a falta y luego votaron a favor que no sea castigada.

Ante la furia, Baigorria abandonó el programa y señaló que renunciaba. Sin embargo, en la tarde de este viernes afirmó que volvió porque tiene un contrato.

Declaraciones de Alejandra Baigorria sobre su renuncia de EEG

“Yo soy empresaria desde hace trece años, tengo personas trabajando conmigo bajo contrato. Mi renuncia ayer fue real porque reitero mi posición, porque no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer”, comentó al inicio.

“Mi renuncia fue real, pero obviamente tengo un contrato y como una persona responsable que sabe cómo se maneja este tema, tengo que respetar mi contrato y continuar con mi trabajo”, añadió.

Asimismo, la rubia afirmó que sí se siente bien el reality pero no sabe cómo estará su actitud en un mes. “Yo sí quiero estar acá, me gusta competir, entreno todos los días y se nota, pero no sé qué pase en un mes”, sentenció.

