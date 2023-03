Alejandra Baigorria y Mario Hart tuvieron una relación pública que duró más de cuatro años y pero que al final no llegó a concretarse en un compromiso; sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, fue la rubia quien tomó la determinación de cortar el romance.

Y así lo acaba de revelar en ‘COM FM’, el podcast que conducen de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, ya que ha sido la más reciente invitada del espacio. ¿Por qué Alejandra Baigorria decidió terminar con Mario Hart? Los detalles te los contamos a continuación.

Mario Hart y Alejandra Baigorria. (Foto: Difusión)

Fue Mario Hart quien le pidió convivir

Alejandra Baigorria reveló un detalle que pocos sabían, pues a pesar que todos creían que ella era quien quería obligar a Mario Hart a comprometerse, fue él quien le propuso inicialmente que vivan juntos. “Mario me lo pidió, entonces vivíamos en una casa grande, con perros, y todo” , contó.

“La verdad que la gente piensa que Mario fue el que terminó conmigo, pero primicia, yo me di cuenta que Mario no estaba en un momento que me iba a dar lo que yo quería y lo que yo necesitaba, y está bien, no está mal ahora que lo pienso. En ese momento (pensé): ‘Sí, Mario, que lo odio’, pero no”, agregó,

Finalmente, la ‘Rubia de Gamarra’ reconoció que “en ese momento con Mario estábamos en momentos diferentes, la mujer quiere una cosa, el hombre no, entonces ahí es cuando se rompe una relación, no tiene nada de malo, cada uno por su lado”.

Mario Hart y Alejandra Baigorria. (Foto: Difusión)

¿Cómo enfrentó Alejandra Baigorria a Mario Hart?

Alejandra Baigorria reveló que fue ella quien un día llamó a Mario Hart y se puso frente a frente con él para hablar de su futuro juntos. “Yo lo senté un día en la casa y le dije: ‘¿Vas a querer algo serio conmigo? ¿Qué sigue? Porque yo me mudé porque tú quisiste, pero obviamente no solo me voy a convivir ¿y qué?’”, le dijo al piloto.

En ese sentido, la empresaria reconoció que “ese fue mi error: irme a convivir con él sin haber antes preguntado o comprometido. No sé si hay un orden para eso, pero bueno. Le pregunté: ‘Dime la verdad’ y él (me dijo): ‘No sé’. Sí me quería bastante, porque sí, creo que fue una de las primeras veces que se enamoró”.

“No me quería soltar porque sí estaba feliz, pero tenía el otro lado de las salidas, las mujeres, que tenía plata, era conocido. Eso a todos los hombres le pasa y no sabía qué podía pesar más (...) Como no me respondía, porque él me decía ‘Ya, pero…’, no, yo le dije: ‘Yo no voy a aguantar más, no te veo seguro, dejemos las cosas acá’”, indicó.

Y así fue como le puso punto final a ese capítulo de su vida y decidió botar a Hart de la casa donde vivía. “Me acuerdo que le dije: ‘Yo me voy a quedar con la casa, tú te vas a ir, te vas a quedar con los perros, porque no no quiero nada que me recuerde a ti, te llevas a los dos perros, y me quedé ahí. ¿Yo a dónde me iba a ir? Él tenía la casa de su mamá y su papá, me quedé unos meses hasta que me mudé”, acotó.

"Combate": Alejandra Baigorria y Mario Hart no descartan volver

Llevó terapia para superar su ruptura con Mario Hart

Alejandra Baigorria no se avergonzó por admitir que tuvo que recibir ayuda profesional para superar su ruptura con Mario Hart. “Sí lleve terapia. Todos sabemos que Mario era chibolo, estuvimos desde los 22 hasta los 27 años, casi cuatro años y pico. Yo había tenido enamoraditos, pero él fue la primera persona de la que yo me enamoré. Cuando me enamoro, entrego todo y soy intensa”, refiró.

Alejandra Baigorria: "Mario Hart no sabe lo que es amar"

TE PUEDE INTERESAR