ROCHE. El fin de semana se filtraron imágenes de Alessandra Fuller en su fiesta de compromiso con el abogado Francesco Balbi, causando críticas por su nivel exagerado de bailar al ritmo de la ‘Charanga Habanera’. La actriz estuvo en ‘Mande Quien Mande’ y explicó que no tomó ni una gota de alcohol.

“Era una reunión privada y en familia. Quiero aclarar que era una reunión privada y en familia, y yo a puertas cerradas me aloco como yo soy. Se filtraron unos videitos, pero no se me pasaron las copas, yo no tomo. Es sin ningún estímulo” , dijo.

Ante esto, María Pía Copello le dio la razón asegurando que ella también se comporta con la misma actitud de Ale Fuller en las fiestas.

“ Ella está aclarando que se disfuerza bastante, se parece a mí, cuando estamos en una fiesta yo también me disfuerzo como no tienes idea”, precisó.

Ale Fuller sobre amistad con Luciana Fuster

LUCIANA FUSTER SERÍA TESTIGO EN BODA DE ALE

Ale Fuller no descartó que su mejor amiga Luciana Fuster se convierta en testigo de boda por haber sido parte de su historia de amor con Francesco desde que comenzó.

“ Lu es de las primeras amigas que conoció a Fran, estuvo presente desde el inicio de la relación . Podría ser una opción de testigo tranquilamente”, puntualizó.