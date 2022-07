La actriz Alexandra Graña se siente contenta de haber asumido el rol protagónico de la película ‘Reinas sin corona’, basada en hechos reales de agresión contra la mujer y feminicidios. Además, aprovechó la celebración de los seis años de ‘Sinargollas Producciones’ para anunciar que la fecha de estreno de la producción nacional será el 30 de marzo del 2023.

“Estoy bien nerviosa porque es la primera vez que hago como protagonista y con un tema bien difícil de tocar, sin embargo, se ha tocado con mucha responsabilidad. ‘Reinas sin corona’ es una película importante para la sociedad, sobre todo por el momento que estamos pasando”, expresó Graña.

¿Fue un reto asumir el protagónico de una película basada en hechos reales, tal como feminicidios y la agresión contra la mujer?

Sí. Es un reto en mi carrera, no lo había hecho antes en la pantalla grande. Es una película que busca concientizar y no es una película que busca una parte morbosa de toda esta situación, para nada. Ha sido una responsabilidad y ha sido bastante duro hacer esta película porque he tenido que sumergir en el mundo de las mujeres que han sido violentadas. Ha sido fuerte, sobre todo cuando eres mamá y tienes hijas como yo.

¿Hubo algún momento de quiebre durante el rodaje?

Por supuesto. Ha habido muchos momentos de quiebres y emociones, sobre todo, porque los escritores (de la película) son periodistas y hay muchas cosas de la vida real que se tocan. Cuando leía los guiones, decía: ‘¿Esto ocurre?, ¿Esto es verdad?’. La realidad superó a la ficción.

Ser actriz tampoco te libra de haber vivido una experiencia similar... ¿Has vivido algún tipo de violencia?

Sí. O sea, he pasado por un tema no grave, pero en algún momento de mi vida estuve con una pareja que era un poco agresivo. Nunca me golpeó, soy una persona poco confrontacional, sin embargo, me doy cuenta de las cosas.

Se podría decir que... ¿En algún momento de tu vida fuiste una mujer sumisa y víctima de violencia psicológica?

No he sido una mujer sumisa, pero cuando pasó esto tenía 19 años. No conocía tanto el mundo, sin embargo, cuando esta persona empezó a realizar cosas que me incomodaron y asustaron... terminé la relación y me fui. Gracias a Dios que reconocí rápidamente lo que pasaba, pero eso tiene que ver con el entorno familiar, educación y tener buena autoestima.

¿Cuál será el mensaje de ‘Reinas sin argollas’?

Hay muchas mujeres que se pueden sentir identificadas al ver la película, pero la idea es que no callen y hablen. Si hay algo que no te gusta, pues anda y dilo.





