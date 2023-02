La actriz Alexandra Graña indicó que protagonizar la película ‘Reinas sin corona’ ha sido el reto más desafiante de su amplia carrera actoral y espera que las mujeres violentadas se animen a denunciar a su agresor al ver la película, que refleja la cruda realidad que se vive a nivel mundial. Además, reveló que ha sido víctima de agresión psicológica en alguna oportunidad.

“Es muy importante ver esta película en estos momentos porque toca una problemática, que nos toca muchísimo como sociedad. No es posible que mueran 30 mujeres cada dos meses, es espantoso saber que hay mujeres que mueren a diario por víctimas de violencia. Tal vez no vayamos a cambiar la sociedad con la película, pero si podemos aportar con un granito de arena para hacer algo. Siento que muchas mujeres se podrían sentir identificadas al ver la película y tal vez puedan salvar sus vidas. Hay gente que normaliza la agresión y no es normal. Nunca lo será”, precisó Graña, quien anunció que este 9 de marzo será el estreno a nivel nacional de la película.

¿Hacer el rol protagónico en ‘Reinas sin corona’ ha sido el papel más retador de tu carrera?

Sí. Este (de ‘Reinas sin corona’) y el de ‘Utopía’, porque fue una película que me tocó directamente. Murió una amiga en el incendio de la discoteca, yo estuve a punto de ir esa noche, así que fue un caso que me tocó de cerca y fue desbastador. Cuando me dan la responsabilidad de hacer ‘Reinas sin corona’, me dio mucho miedo. Sentí que era demasiado hacer el personaje, pero era un reto que no había tenido antes y lo hice. Tuve que sumergirme en el mundo de las mujeres que pasan por esto (violencia), todo el día escuchaba testimonios y no podía creer todo lo que pasaba. También hablé con mujeres que habían sido vulneradas.

¿Has sufrido algún tipo de violencia?

Sí. He vivido violencia psicológica en algún momento con una expareja, pero era algo a que no estaba acostumbrada. Llegó un momento en que el amor que sentía se transformó, no era bonito ni me hacía bien. Sin embargo, tuve el valor de irme porque me di cuenta de lo que pasaba. No estaba cómoda con esa relación, no me gustaba lo que me decían, me sentía un poco menos y gracias a Dios que logré salir de eso, pero hay mujeres que no salen, que lo normalizan durante 20 años y toleran celos enfermizos. Eso no es sano ni es vida.









