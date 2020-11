Por: Deyanira Bautista

Guapa, extrovertida y muy sincera, así es Alexandra Méndez . La modelo venezolana se hizo conocida en nuestro país con el apelativo de ‘La Chama’ y hoy, alejada de los reflectores, nos cuenta que en su vida existe una persona especial con quien tiene una relación ‘abierta’. Eso sí, ella deja en claro que no es de las mujeres que salen con hombres casados o tienen ‘sugar daddy’.

Para quienes aún no te conocen, ¿quién es Alexandra?

Una persona súper familiar, sincera, casera, amo estar en casa y trabajar mucho. Las redes sociales no te definen como persona, hay quienes piensan que porque muestra el derriere ‘es una tal por cual’. A mí me da risa.

Antes de llegar al Perú, ¿en qué trabajabas?

Estudiaba Derecho y trabajaba como asesora de imagen en la mejor tienda de moda en Venezuela, hacía los ‘outfit’ de ‘Chino y Nacho’, las misses, presentadores de televisión, es ahí donde comencé en el modelaje.

¿No eres de las chicas que le gustan las fiestas?

Puedo salir en una ocasión especial, pero no me verán en ‘privaditos’, prefiero estar en casa.

¿Es cierto que estás enamorada (de Chris Denha)?

Conocí a una persona en la boda de Laura Spoya, lo quiero, lo respeto, nos vemos, hablamos todo el día, nos hemos ido de viaje y ahora tenemos un paseo planificado por su cumpleaños. Su familia me adora y yo a ellos, conozco a sus amigos, pero soy una persona ‘abierta’ con él, en el sentido de que no tenemos nada formal, pero existe una relación ‘abierta’ por la distancia. Cuido mucho a las personas que quiero porque hay mucha maldad.

¿Es cierto que es un mexicano millonario?

Es estadounidense y para mí es un chico normal y corriente, no le he visto la cuenta (del banco). Trabaja muchísimo, tiene su franquicia de donuts y negocios familiares.

¿Qué faltaría para oficializar una relación?

No soy capaz de renunciar a la vida que tengo aquí para irme a otro país. Cuando eres una mujer independiente es bien complicado, si fuera otra quizás ya me hubiera ido y estuviera viviendo como reina, pero no soy interesada. Tengo mis planes y priorizo mi vida.

¿Hay chicas que le han ‘echado ojo’ a Chris?

Le han escrito al Instagram, no sé si serán personas conocidas, pero él no contesta. Igual, si él responde, es su decisión, no soy nada celosa. Nos queremos mucho, pero si mañana conozco a una persona, normal.

Los ‘galanes’ te deben llover, en especial los ‘peloteros’…

Tengo amigos, conversamos, hay muchos jugadores internacionales que me escriben y mandan flores. No cierro las puertas de mi corazón hasta que tenga a una persona.

¿Uno de esos fans es Cristiano Ronaldo?

Cuando vivía en Europa me escribía, me llevó entradas para ver el partido del Real Madrid y ‘cool’. Digamos que ahorita el Real Madrid me quiere mucho.

¿Siguen siendo amigos?

No hablamos más, tengo su ‘WhatsApp’, pero él tiene su esposa y no tengo nada que hablar con él.

¿Podemos saber el nombre de algún admirador?

No te puedo decir porque no me gustaría dañar la amistad, pero son personas importantes que juegan en equipos súper buenos. Por cierto, no es Neymar, nada que ver con él.

¿Y los futbolistas peruanos?

Los jugadores de Perú, después de mi ‘Valor de la verdad’, donde mandé a volar a todos, nunca tuve nada con ellos, creo que ya se dieron por vencidos. No me escriben y tampoco me importa que me escriban.

En esa ocasión, mencionaste a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Christian Cueva…

Varios, el peor de todos fue Cueva. No me caen mal, solo que no comparto su pensamiento, su manera de ser, si tienes mujer o esposa tienes que respetar. No soy de las mujeres que se meten con hombres casados o comprometidos.

¿Luis Advíncula te ha invitado a algún viajecito?

¡Jamás! Lo he visto en Barranco Bar, pero no estoy en su círculo y me parece que es un chico súper bien, caballero, nunca se ha expresado mal de nadie.

¿Jean Deza te ha escrito?

No lo conozco. El que me escribe siempre y me tiene harta es el ‘Churrito’. Lo he bloqueado de todos lados, no lo conozco ni lo quiero conocer.

¿El mismo que estuvo con Chris Soifer y Yahaira Plasencia?

He escuchado algo así, pero no entiendo cuál es la necedad.

¿Y qué te dice el ‘Churrito’?

Antes me escribía al Facebook y me decía cosas. Hace poco vi que me escribió al Instagram y quedó totalmente declinada su solicitud de mensaje.

¿No es tu tipo de hombre?

Imagínate… está en el mismo saco de Cueva, aunque el ‘Churrito’ no es casado y puede escribirle a la chica que quiera, pero el otro es un descarado.

Del 1 al 10, ¿qué tal besa Paolo Guerrero?

Ja, ja, ja, ya ni me acuerdo. La verdad que no fue importante para mí, pero lo que sí recuerdo es que era una persona educada y chévere.

¿Jefferson te ha invitado nuevamente a su ‘búnker’?

Por todo lo que salió me agarró bronca y creo que hasta ahora me tiene bloqueada del Instagram. La verdad, no creo que ningún futbolista peruano me escriba después de que los he ‘choteado’.

¿Has tenido un ‘sugar daddy’?

Jamás van a decir que me han visto con un ‘sugar daddy’, un ‘peche’ o algo así.

¿Te han ofrecido dinero a cambio de ‘compañía’?

Hay una chica que me escribe varias veces (para ‘acompañar’), hasta personas que uno conoce y piensa que son amigos y te dicen: ‘Mira, te pago mil dólares y te vas a cenar con tal’. Sé que hay personas que sí lo hacen, pero yo no soy de ese tipo.

Hablando de otro tema, hemos visto que estás ‘rayando’ con tu ‘Onlyfans’…

La verdad, estoy muy agradecida con la gente que se suscribe, siempre me conecto a mi cuenta y les respondo personalmente a todos. Estoy trabajando con un gran equipo, invierto mucho en mis producciones y este mes se viene contenido un poquito más caliente. Me ha ido súper bien, el neto (ganancia) de este mes fue 11 mil y algo de dólares.

¿Cómo te proyectas en diez años?

La televisión la veo como un ‘hobby’, para mí lo primordial es tener estabilidad, salir adelante con mis marcas. Tengo un negocio con mi exnovio en Venezuela y hace unos minutos estaba coordinando el tema de las fajas que traigo de Colombia. En un futuro me gustaría casarme y tener tres hijos, tengo 27 años, estoy muy joven, la vida recién empieza, así que para adelante.